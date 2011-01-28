На вразливих транспортних вузлах РФ введуть посилений огляд громадян і багажу

Президент Росії Дмитро Медведєв доручив уряду підготувати пропозиції зі зміни правил контролю в транспортних вузлах, передбачивши суцільний огляд громадян і багажу в найуразливіших для безпеки пасажирів місцях транспортної інфраструктури, повідомляє РІА Новини з посиланням на прес-служба Кремля.

Таке доручення міститься в переліку доручень з питань забезпечення транспортної безпеки, підписаних головою держави. Термін підготовки доручення - 10 лютого.

Теракт у Домодєдово 24 січня, вже другий за рік на російському транспорті, показав недоліки заходів безпеки на транспортних об`єктах. Наступного дня після вибуху в аеропорту, який забрав життя 35 осіб, президент на розширеній колегії ФСБ розкритикував Домодєдово, заявивши, що в системі безпеки аеропорту була анархія. Він відзначив, що за даними з місця злочину видно, що "заходили (в аеропорт) з будь-яких місць", а "контроль пересування в кращому разі був частковий і практично не розповсюджувався на тих, хто зустрічає пасажирів".

Глава держави також доручив до 10 лютого "підготувати пропозиції зі створення ефективної системи сповіщення пасажирів у транспортних вузлах про виникнення надзвичайних ситуацій і загроз безпеці".

Виступаючи на нараді з безпеки на транспорті, яку Медведєв провів напередодні вранці, він відзначив, що система сповіщення про терористичну загрозу в аеропортах, метро, на залізничних вокзалах повинна бути активнішою. За словами президента, це неприємні речі, люди хочуть одержувати позитивні емоції, зокрема, знаходячись у дорозі, але говорити про це треба і з екранів моніторів, і по радіозв`язку.