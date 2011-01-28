На індонезійському острові Ява зіткнулися в лоб два потяги

Кількість жертв лобового зіткнення двох пасажирських потягів на індонезійському острові Ява зросла до п`яти, повідомляє РІА Новини з посиланням на національні ЗМІ.

Аварія відбулася близько 2.30 п`ятниці за місцевим часом (22.30 четверга мск) поблизу станції Ланген-Сарі в районі Банджар провінції Західна Ява. Потяг, який виїхав зі столиці провінції міста Бандунга зіткнувся з потягом, який прямував зі Східної Яви. Декілька десятків осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Раніше повідомлялося про трьох загиблих.

Через декілька годин після катастрофи екстрені служби продовжували рятувальну операцію, намагаючись витягнути пасажирів із вагонів. Більше 20 важко поранених осіб направлені в лікарню міста Банжар, іншим надають допомогу у фельдшерському пункті Ланген-Сарі.

За повідомленнями індонезійських ЗМІ, через застарілу залізничну мережу та рухомий склад аварії відбуваються з індонезійськими поїздами в середньому кожні шість днів. Проте, один з керівників міністерства транспорту країни заявив Jakarta Globe, що з 2008 по 2009 роки кількість подібних аварій знизилася на 20%.