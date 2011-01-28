Kia Motors сподівається збільшити продаж за рахунок нових моделей авто

Квартальний прибуток південнокорейської Kia Motors Corp виявився гіршим за прогнози, повідомляє Рейтер. Проте, компанія сподівається збільшити річний продаж, зокрема, за рахунок випуску нових моделей авто .

Чистий прибуток Kia в четвертому кварталі 2010 року склав 631 мільярд вон ($566,3 мільйона) проти 675,2 мільярдів вон, що прогнозувалися опитаними Рейтер аналітиками. Роком раніше Kia заробила 604 мільярди вон.

Kia, "дочка" компанії Hyundai Motor Co, повідомила про намір представити в поточному році чотири нові моделі автомобілів і завдяки їм збільшити продаж на 14% - до 2,43 мільйонів машин.

У 2010 році продаж компанії зріс майже на 40%.