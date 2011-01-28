«Укрморрічфлот» поліпшить роботу із залізничними вагонами в портах

Держслужба морського та річкового транспорту (Укрморрічфлот) започаткувала акцію «Плече підтримки», спрямовану на збереження рухомого складу «Укрзалізниці», що обробляється у портах.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства інфраструктури.

У рамках акції протягом 2011 року в портах планується побудувати додаткові вагоноперекидачі – два в «Южному» та один - у Ізмаїлі. Також заплановано придбання двох сучасних кранів-маніпуляторів у Іллічівському порту та по одному в Одеському та Білгород-Дністровському портах.

Як відзначають в міністерстві, введення в експлуатацію нової техніки та проведення ремонтних робіт дозволить мінімізувати пошкодження вагонів під час обробки сипучих вантажів.

Крім того, силами портів планується проводити ремонт рухомого складу. «Порти готові задіяти свої виробничі потужності для виконання кузовного ремонту рухомого складу, який подається в порти у несправному стані. Сподіваємося також на оновлення парку вагонів, які подаються у порти», - наголосив голова Укрморрічфлоту Сергій КРИЖАНОВСЬКИЙ.

Як повідомляють в міністерстві, протягом 2010 року в портах було вивантажено майже 462 тис. вагонів з сипучими вантажами: 28% – за допомогою вагоноперекидачів та 72% – за допомогою грейферних кранів. Всього протягом 2010 року в державних морських портах було пошкоджено лише 0,18% від загальної кількості оброблених вагонів. Водночас упродовж року на адресу портів будь-яких скарг щодо пошкоджень вагонів з боку приватних власників, зокрема, російських, не надходило.

Нагадаємо, переробку сипучих вантажів у вагонах здійснюють Ізмаїльський, Іллічівський, Керченський, «Южний», Маріупольський, Миколаївський, Одеський, Бердянський, Ренійський та Херсонський порти.

Нині вагоноперекидачі використовуються в Маріупольському та «Южному» портах. Зазначені вагоноперекидачі забезпечують перевантаження близько 30% сипучих вантажів, що перевантажуються всіма державними морськими портами.

Крани-маніпулятори успішно використовуються у Южному, Білгород-Дністровському та Одеському морських торговельних портах.