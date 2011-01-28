Держмитслужба пояснили причину черг на кордоні

Після новорічних та різдвяних свят на під’їзді до українсько-словацького кордону утворились черги з близько 200 вантажівок, в основному - російських перевізників.

Причиною такого різкого напливу вантажних транспортних засобів у бік Словаччини стало те, що в Асоціації міжнародних автомобільних перевезень тимчасово відсутні дозволи на переміщення вантажів з Росії по території Польщі. Тому більшість перевізників обрали для перетину кордону саме пункт пропуску «Ужгород-Вишнє Немецьке». Про це повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ та громадськістю Державної митної служби України.

Під час офіційної зустрічі керівництва Чопської та Михайловецької митниць з нагоди Міжнародного дня митника, обидві сторони запевнили представників мас-медіа, що ще на попередніх нещодавніх зустрічах досягли домовленостей про збільшення кількості митного оформлення вантажівок із 100 до 200 за добу в обидва напрямки.

За словами заступника начальника Михаловецької митниці (Словаччина) Мілана КАЧУРІКА, ситуація із чергами аналогічна як на словацькій, так і на українській стороні. Для того, щоб зменшити черги, митники задіяли у пункті пропуску «Вишнє Немецьке» додаткову техніку і персонал.

Що стосується потужностей вантажного міжнародного пункту пропуску «Ужгород», то наразі його пропускна спроможність сягає 200-300 вантажівок. Чопські митники докладають максимум зусиль, аби сприяти швидкому оформленню всіх без винятку каміонів, зазначили в Держмитслужбі.