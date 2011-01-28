Донецька залізниця посилює заходи безпеки на власних об'єктах

У зв`язку з вибухами в Макіївці і терористичним актом в аеропорту «Домодєдово» (Росія), начальник Донецької залізниці Микола Рогов доручив керівникам служб та структурних підприємств вжити додаткових заходів безпеки, спрямованих на попередження виникнення надзвичайних ситуацій у зоні скупчення великої кількості людей у вокзальних комплексах і на привокзальних площах.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької залізниці.

Згідно з повідомленням, для забезпечення громадського порядку і безпеки пасажирів на території станцій та вокзалів залучено додаткові підрозділи транспортної міліції та служби воєнізованої охорони Донецької залізниці. Крім того, посилено супровід пасажирських та приміських поїздів. Проводяться позапланові перевірки території вокзалів і підсобних приміщень для виявлення предметів, що викликають підозру, які можуть містити вибуховий пристрій. Збільшено періодичність гучномовного сповіщення пасажирів про заходи безпеки.

З працівниками залізниці і з черговими змінами проведені позапланові інструктажі щодо дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій і виявлення вибухонебезпечних предметів.

У зв`язку з введенням додаткових заходів безпеки, Донецька залізниця закликає громадян бути пильними і обережними, повідомляти про небезпечні предмети, особливо про залишені без нагляду, не брати у сторонніх людей речі на тимчасове зберігання.

У разі виявлення на вокзалі, на станції або в поїзді підозрілого предмета (сумка, пакет, коробка, валіза), необхідно негайно звернутися до співробітників вокзалу і представників правоохоронних органів.

Нагадаємо, раніше посилила заходи безпеки на своїх об`єктах ПЗЗ.