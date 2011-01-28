Україна та Кенія планують підписати меморандум щодо співпраці в морській сфері

Україна та Кенія планують підписати Меморандум про співробітництво в морській сфері.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України за підсумками зустрічі у столиці Кенії м. Момбасі посла України в Республіці Кенія Володимира БУТЯГА та генерального директора Морської адміністрації Кенії Ненсі КАРІГІТУ.

Обговорюючи питання збільшення морських вантажоперевезень між Україною та Кенією, посол висловився за необхідність започаткування співробітництва між портами України та Кенії, зокрема, між державним торговим портом Миколаїв та кенійським портом Момбаса. Кенійській морській адміністрації був переданий проект Меморандуму про співробітництво між портами Миколаїв та Момбаса.

У свою чергу керівник Морської адміністрації Кенії запропонувала підписати Меморандум про співробітництво між Україною та Кенією в морській сфері. Такий Меморандум передбачатиме, зокрема, стажування кенійських фахівців в українських портах та українських – відповідно в Кенії.

Сторони обмінялися думками щодо ефективних шляхів протидії морському піратству. З метою заручитися підтримкою Кенії генеральному директору Морської адміністрації Н.КАРІГІТУ був переданий проект Всеосяжної конвенції щодо боротьби з актами піратства на морі.

Український дипломат також звернувся до керівництва кенійської Морської адміністрації за допомогою у розшуку зниклих або незаконно привласнених морських суден України, зокрема, українського риболовецького судна «Денеб», з яким, за даними українського судновласника ДП «Атлантика», зник зв’язок після експлуатації орендодавцем та тимчасової реєстрації в порту Момбаса.