Обсяг продажів мобільних телефонів у світі зріс на 18,5%

У 2010 році у світі було продано майже 1,39 млрд. мобільних телефонів, що на 18,5% більше, ніж у 2009 році. Такі результати дослідження оприлюднила аналітична компанія IDC (США) на своєму сайті.

При цьому, у четвертому кварталі 2010 року на ринок було поставлено 401,4 млн. телефонів, що на 17,9% більше, ніж за аналогічний квартал 2009 року.

У дослідженні наголошується, що зростання продажів мобільних телефонів у 2010 році (після падіння у 2009 році на 1,6%) пояснюється, у першу чергу, економічним зростанням і розширенням проникнення мобільних користувачів, при цьому головним драйвером зростання продажів стали смартфони.

Очолює рейтинг виробників за обсягом продажів у 2010 році фінська компанія Nokia, яка продала 403 млн. телефонів (зростання порівняно з 2009 роком на 4,9%), або 32,6% світових продажів. При цьому частка компанії знизилася на ринку порівняно з 2009 роком на 4,3 п.п..

На другому місці в рейтингу компанія Samsung (Корея), яка продала 280,2 млн. телефонів, або 20,2% світових продажів. У 2010 році компанії вдалося збільшити обсяги продажів більш ніж на 23%, частка ринку компанії збільшилася майже на 1 п.п.

У п`ятірку провідних світових виробників у 2010 році також ввійшли компанії: LG Electronics (Корея) – 116,7 млн. телефонів, або 8,4%; ZTE (Китай) – 51,8 млн., або 3,7%; Apple (США) – 47,5 млн., або 3.4% від загального обсягу світових продажів.

При цьому останні дві компанії збільшили обсяг продажів своїх телефонів майже удвічі: на 94 % - ZTE і на 89,2% - Apple. Це дозволило цим компаніям збільшити свої частки на ринку продажів мобільних телефонів більш ніж на 1 п.п.

Єдиною компанією, яка показала негативну динаміку в п`ятірці лідерів, стала компанія LG Electronics, обсяг продажів телефонів якої знизився у 2010 році на 1%, а частка ринку – майже на 2 п.п.

В Україні поки не оприлюднені дані про обсяги продажів телефонів за 2010 рік. За оцінкою компанії Unitrade Group, за перші три квартали 2010 р. було продано 4,58 млн. мобільних пристроїв. Рейтинг виробників мобільних телефонів, яким в Україні віддали найбільшу перевагу користувачі, також очолює Nokia – 47,4% від загального обсягу продажів в Україні за три квартали. Далі слідують компанії: Samsung - 35,5%, LG – 12,5%, Sony Ericsson - 2,4%.