У Києві побудують нову транспортну розв'язку в районі Мосту метро і набережної

У Києві планується побудувати нову транспортну розв`язку в районі Мосту метро і набережної.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ в ефірі програми «Велика політика» на телеканалі «Інтер».

Він повідомив, що у п`ятницю, 28 січня, провів нараду з питань підготовки Києва до Євро-2012, на якій обговорювався, зокрема, і цей проект. При цьому він зазначив, що дав завдання не затягувати терміни реалізації проекту.

«Ми, наприклад, збираємося провести реконструкцію і побудувати розв`язку Міст метро - набережна. Мені кажуть: півтора роки треба цим займатися. Я кажу: ви уявляєте собі, що півтора роки люди будуть стояти у пробках. Не можна цього допустити. Треба сконцентрувати ресурси, будівельну техніку, потужності, і зробити це максимум за 4-5 місяців », - сказав М.АЗАРОВ.