У Хмельницькій обл. зареєстрованим перевізникам видаватимуться номери жовтого кольору

У Хмельницькій області зареєстрованим перевізникам видаватимуться номерні знаки жовтого кольору.

Як передає кореспондент УНІАН, таке нововведення погодили облдержадміністрація та Державтоінспекція.

Ініціатори вважають, що цей засіб буде дієвим у боротьбі з несумлінними водіями, які не бажають працювати на законних підставах і не наповнюють бюджет області податками.

“Водій-нелегал не несе ніякої відповідальності за тих, кого перевозить. І не проходить медичного обстеження перед рейсом. Тому кожен пасажир матиме можливість розпізнати за номерними знаками сумлінного та законного перевізника від псевдоперевізника”, - сказав начальник Головного управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації Микола КАТЕРИНЧУК.