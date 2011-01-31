Рекордні снігопади паралізували транспорт Японії

Рясні снігопади в Японії викликали перебої з постачанням електроенергії і паралізували автомагістралі і залізничне сполучення на узбережжі Японського моря, повідомляє РІА Новини.

Вперше за 25 років висота сніжного покриву в префектурі Фукуї на узбережжі Японського моря перевищила метр, в деяких районах - два метри. Це в три рази більше середньорічної норми. У місті Фукуї - адміністративному центрі однойменної префектури - висота снігового покриву становить 1,18 метра. У префектурах Тояма, Хього і Канадзава - близько 70 сантиметрів.

На трасі "Хокуріку" через снігопад виявилися заблокованими 800 автомобілів. На іншій автомагістралі низка машин, які не можуть зрушити з місця, перевищує 13 кілометрів. Автомобілі та вантажівки стоять на дорозі вже понад вісім годин.

Зупинено рух електропоїздів. Сім з них зупинилися на станціях увечері в неділю. Близько 1,7 тисячі пасажирів були змушені провести ніч у вагонах. Скасовані заняття в 91 школі префектури Фукуї. У префектурі Ніїгата, де місцями висота снігового покриву сягнула вже трьох метрів, через снігопад і обрив проводів залишилися без електрики 180 тисяч сімей, скасовані заняття в 22 школах.

За прогнозами синоптиків, снігопади не припиняться і в найближчу добу. У центральних і північних районах узбережжя Японського моря очікується випадання до 50 сантиметрів снігу.