Китай побудує в Сіньцзяні шість нових аеропортів

Шість нових аеропортів з`являться в китайському Сіньцзяні в наступні чотири роки, обсяг інвестицій оцінюється в 4,56 мільярда доларів, повідомляє РИА Новости з посиланням на китайські ЗМІ.

Згідно з планами управління цивільної авіації КНР, опублікованими в неділю, до 2015 року в Сіньцзян-Уйгурському автономному районі (СУАР) будуть побудовані нові аеропорти, а також розширені три діючі, у тому числі аеропорт в адміністративному центрі місті Урумчі. Ще три аеропорти, як пише агентство Сіньхуа, будуть переміщені.

По завершенні робіт число цивільних аеропортів в розташованому на північному заході КНР Сіньцзяні збільшиться з 16 до 22-х. Загальний обсяг інвестицій в проект оцінюється в 30 млрд. юанів (4,56 млрд. дол.). За даними за 2010 рік, повітряні ворота СУАР пропустили 11,7 мільйона пасажирів. Після реалізації програми з розширення аеропортів регіону до 2015 року це число має досягти 20,4 млн. осіб. Обсяг перевезених вантажів планується довести до 204 тис. тонн на рік з сьогоднішніх 101,5 тис. тонн.