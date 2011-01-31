У Греції тривають перманентні страйки транспорту

Нова хвиля страйків проти трудової політики уряду починається в понеділок в Греції. Як повідомляє РИА Новости, вкотре порушиться робота міського транспорту в Афінах: метро оголосило 24-годинний страйк, а автобуси зупиняться з 11 до 16 годин за місцевим часом, який на годину відстає від московського.

Транспортні профспілки зберуться на засідання, щоби вирішити, в якій формі продовжувати страйк. У своїй заяві профспілки транспортників звинувачують уряд у тому, що запропонований ним діалог щодо майбутньої реформи галузі виявився фіктивним, і в текст відповідного законопроекту не були внесені зміни, які вимагали працівники.

Уряд має намір скоротити число транспортних компаній, урізати дохід співробітників і скоротити державні дотації транспорту. У рамках реформи з 1 лютого вартість проїзду в громадському транспорті підвищиться на 20-40%. У свою чергу працівники державного медично-страхового фонду IKA і лікарі оголосили страйк на вівторок і мають намір влаштувати демонстрацію біля міністерства охорони здоров`я. Крім того, в понеділок приймуть рішення про майбутні страйки профспілки фармацевтів.