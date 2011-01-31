Залізниці збільшили перевезення вантажів на 10,6%

Залізниці Україні протягом 2010 року перевезли 432 млн. 900 тис. тонн вантажів, що на 10,6% більше, ніж за попередній рік.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, зокрема, зросли обсяги імпортних вантажів - на 28,5%, експортних - на 8,7%, внутрішніх - на 11,2% і транзитних перевезень - на 2,7%.

Імпортних вантажів перевезено 30,3 млн. тонн. Серед них переважали кам`яне вугілля, залізна і марганцева руда, нафта і нафтопродукти, будматеріали, чорні метали, хімікати.

Експортних вантажів перевезено 118,3 млн. тонн. Основу експортного вантажопотоку склали залізна і марганцева руда, будматеріали, чорні метали, зерно, кам`яне вугілля, хімічні і мінеральні добрива і лісові вантажі.

У внутрішньому сполученні перевезено 237,6 тис. тонн вантажів. Серед них переважали вугілля, будматеріали, залізна і марганцева руда, нафта і нафтопродукти, кокс, чорні метали та брухт, цемент, хімічні і мінеральні добрива, хімікати, зерно.

Транзитних вантажів перевезено 46,7 млн. тонн. Основу транзиту склали нафта і нафтопродукти, кам`яне вугілля, залізна і марганцева руда, хімічні і мінеральні добрива, чорні метали та хімікати.

Нагадаємо, протягом 2009 року було перевезено 391,5 млн. тонн вантажів.