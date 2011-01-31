"ВТБ Банк" надав Придніпровській залізниці кредит на 200 млн. грн. строком на 3 роки.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби банку, переданому агентству УНІАН.

Відповідний договір був підписаний 28 січня 2011 року. Кредитні кошти надаються на фінансування капітальних інвестицій.

Довідка УНІАН. ПАТ «ВТБ Банк» (м. Київ) засновано в 1992 році, входить до групи найбільших банків України.

Придніпровська залізниця перевозить понад 227 млн. тонн вантажів і понад 90 млн. пасажирів на рік.