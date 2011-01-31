Покуратура порушила справу за фактами несанкціонованих вильотів трьох Ан-2

Донецьк. Маріупольська транспортна прокуратура порушила кримінальну справу за фактами здійснення несанкціонованих вильотів трьох літаків Ан-2.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

Згідно з повідомленням, прокурорами проведено перевірку, під час якої з`ясувалося, що з території колишньої військової частини, розташованої поблизу аеропорту м. Маріуполь, без наявності диспетчерського дозволу, попереднього плану польоту і зв`язку вилетіли три повітряні судна. За годину після зльоту літаки здійснили посадку в Запорізькій області.

Також перевіркою прокуратури встановлено, що літаки були виключені з державного реєстру льотної придатності ще півтора роки тому. Крім того, у екіпажів, які керували повітряними суднами, закінчилися терміни дії свідоцтв, у пілотів були відсутні діючі медичні сертифікати, вони не проходили відповідну підготовку і не мали допуску до позатрасових польотів з правом підбору посадкових майданчиків з повітря.

Інциденти розслідувала комісія Державіаадміністрації й кваліфікувала їх як серйозні, тобто такі, які створювали загрозу безпеці польотів, життю людей і навколишньому середовищу.

За даними фактами прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 276 Кримінального кодексу України – «Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту».