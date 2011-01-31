«Мікол» побудує диспетчерську вежу в аеропорту Харкова

Українська компанія ТОВ «Мікол» перемогла в тендері «Украероруху» на проведення будівельно-монтажних робіт з будівництва аеродромно-диспетчерської вишки в аеропорту Харкова.

Про це повідомляється на сайті «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, вартість контракту, укладеного 19 січня ц.р., склала 97 млн. 429 тис. грн. (з ПДВ).

Нагадаємо, ТОВ «Мікол» виступило генеральним підрядником будівництва терміналу «F» в аеропорту «Бориспіль».

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Харків» - один з найважливіших об`єктів Харкова, реконструюються в даний час в рамках підготовки до проведення фінальних ігор чемпіонату Європи з футболу 2012 року.