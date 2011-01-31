Стахановський вагонобудівний завод збільшив виробництво вантажних вагонів у 4,7 разів

ВАТ «Стахановський вагонобудівний завод» (СВЗ, Луганська обл.), одне з провідних вагонобудівних підприємств України, в 2010 році збільшило виробництво вантажних вагонів у 4,7 разів, у порівнянні з 2009 роком, до 7 434 штук. Про це УНІАН повідомили в прес-службі підприємства.

У повідомленні наголошують, що, зокрема, для провідних транспортних компаній і найбільших операторів лізингу залізничного рухомого складу в 2010 році було вироблено 300 вагонів-хоперів для перевезення мінеральних добрив і 7 134 люкових піввагонів, виручка від реалізації яких у грошовому еквіваленті склала 2 млрд. 861 млн. 792,2 тис. грн.

Як відзначив голова Наглядової ради ВАТ «Стахановський вагонобудівний завод» Едуард МІСЕВРА, в даний час підприємство працює в тризмінному режимі, що забезпечує випуск 700 вагонів на місяць. Об`єми продажів обмежені, перш за все, дефіцитом великого вагонного лиття.

Також у повідомленні зазначають, що в 2010 році попит на ринку вагонобудування спостерігався, перш за все, на універсальні піввагони, що зумовило високий рівень завантаження виробничих потужностей підприємства.

«Саме за рахунок істотного збільшення частки випуску піввагонів, СВЗ в умовах жорсткої конкуренції зайняв перше місце в цьому секторі серед вагонобудівників України і друге – в СНД, поступившись лише російському Уралвагонзаводу», - наголошують у повідомленні.

Довідка УНІАН. ВАТ «Стахановський вагонобудівний завод» є одним з лідерів машинобудування України. Більше 45 років Стаханівський вагонобудівний завод спеціалізується на випуску вантажного рухомого складу, що не має аналогів за рівнем якості на всьому пострадянському просторі.

В даний час на залізниці країн СНД, ближнього і далекого зарубіжжя підприємство випускає більше 10 видів вантажних вагонів.

Завод експортує до 95% виготовленої продукції. Основні покупці його продукції – державні підприємства і приватні компанії України, Росії, Узбекистану, Казахстану, а також країн Балтії.

Завод контролює група банку «Фінанси і кредит» Костянтина та Олега ЖЕВАГО.