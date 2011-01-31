Пасажири ЛЗ у 2010 р. придбали більш як 10 тис. електронних квитків

У 2010 році через каси Львівської залізниці пасажири оформили 10 тис. 377 квитків, зарезервованих через інтернет.

Як повідомляє прес-служба Львівської залізниці, послуга, що пропонується пасажирам з 2008 року, розвивається і набуває популярності.

Згідно з повідомленням, залізничники проаналізували активність пасажирів з користування послугою і визначили, що найбільше оформляють електронні квитки в період масових перевезень: різдвяно-новорічних свят і в червні-вересні.

Довідка УНІАН. Перший етап програми з бронювання місць через інтернет з подальшим оформленням квитка в касі «Укрзалізниця» запровадила 22 грудня 2008 року.

Другий етап програми, коли пасажир може сплатити через інтернет повну вартість проїзду і послугу замовлення, було впроваджено 30 березня 2009 року. Після сплати пасажир одержує унікальний цифровий код, після пред`явлення якого він оформляє квиток в будь-якій касі «Укрзалізниці» в будь-який день до відправлення свого поїзду.

Восени 2010 р. почався третій етап програми, в експериментальному режимі.

З 20 жовтня 2010 р. в поїзді №165/166 "Дніпропетровськ-Київ" у п`яти вагонах посадочний документ прочитується провідником за допомогою спеціального пристрою за штрих-кодом на електронному квитку, який пасажир самостійно може роздрукувати на звичайному папері після сплати через інтернет.