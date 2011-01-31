Медична довідка більше не потрібна для проходження техогляду
16:48, 31 січня 2011Транспорт/Звя'зок
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Кабінет міністрів прийняв рішення вилучити медичну довідку про стан здоров’я водія зі списку документів, необхідних для проходження технічного огляду транспортного засобу.
Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабміну.
Прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ дав доручення керівникам МВС та Мінохорони здоров’я у найкоротші терміни внести зміни у відповідні нормативно-правові акти.
Голова уряду наголосив, що політика дерегуляції залишиться пріоритетом роботи влади.
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