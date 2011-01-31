Медична довідка більше не потрібна для проходження техогляду

Кабінет міністрів прийняв рішення вилучити медичну довідку про стан здоров’я водія зі списку документів, необхідних для проходження технічного огляду транспортного засобу.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабміну.

Прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ дав доручення керівникам МВС та Мінохорони здоров’я у найкоротші терміни внести зміни у відповідні нормативно-правові акти.

Голова уряду наголосив, що політика дерегуляції залишиться пріоритетом роботи влади.