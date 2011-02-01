Мінінфраструктури запровадило комплекс заходів із забезпечення безпеки пасажирів поїздів

Міністерство інфраструктури України запровадило комплекс невідкладних заходів для забезпечення безпеки пасажирів при користуванні залізницею.

Як повідомила УНІАН прес-служба міністерства, про це повідомив заступник міністра інфраструктури України Володимир КОРНІЄНКО.

Зокрема, заступник міністра зазначив, що залізничники спільно з представниками правоохоронних органів обстежили 357 залізничних вокзалів і станцій і понад 2 тис. 700 інших уразливих у терористичному відношенні об`єктів залізничного транспорту.

«У рамках цих перевірок ніяких вибухових або інших небезпечних речовин не виявлено», - сказав він.

Зараз на залізницях організовано щоденні інструктажі чергових і технічного персоналу вокзалів щодо негайного інформування співробітників міліції в разі виявлення підозрілих предметів і залишених пасажирами речей.

Здійснюється постійна тісна взаємодія з територіальними органами СБУ, МВС і МНС. Залізничники підтримують постійний зв`язок із лінійними органами внутрішніх справ із питань реагування на повідомлення про виявлення вибухонебезпечних і підозрілих предметів тощо.

Залізничники також оновили схеми евакуації пасажирів і обслуговуючого персоналу на випадок виникнення надзвичайних ситуацій у приміщеннях вокзалів.

Перевірено готовність пожежних і відновних поїздів до негайного виконання завдань із ліквідації наслідків від здійснення можливих терористичних актів.

«Загалом ситуація на залізничному транспорті під пильним контролем. Ми повинні забезпечувати безпеку так, щоб наші пасажири якомога менше відчували стороннє втручання - і щоб при цьому рівень послуг був високий», - сказав В.КОРНІЄНКО.