У Польщі перекинувся український автобус: одна особа загинула, 10 потерпілих
10:41, 01 лютого 2011Транспорт/Звя'зок
0
У Польщі учора ввечері перекинувся український автобус, який їхав зі Львова до Словаччини.
Як повідомляє сайт газети «Комсомольськая правда в Украине» з посиланням на польський телеканал TVP.INFO, внаслідок аварії загинула жінка, ще 10 пасажирів постраждали.
Повідомляється, що загалом в автобусі було 38 осіб. Автобус врізався у бар`єр безпеки, з`їхав з проїжджої частини і перекинувся на дах.
Автострада в Жешувському воєводстві, де сталася ДТП, була заблокована на декілька годин.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter