«Дніпроавіа» і Embraer домовилися про поставку в Україну 10 літаків на 400 млн. дол.

Бразильська авіабудівна компанія Embraer і член Альянсу «Українська авіаційна група» авіакомпанія «Дніпроавіа» 31 січня ц.р. домовилися про постачання десяти літаків Embraer 190 з можливістю постачання ще п'яти літаків.

Про це повідомляється на сайті Embraer.

Загальна вартість операції складає 400 млн. дол., але може досягти 600 млн. дол. у разі поставки ще 5 літаків.

Літаки будуть експлуатуватися «Дніпроавіа» у співпраці з іншим членом альянсу, компанією "АероСвіт", і будуть перебувати в оренді у структури, яка виступить третьою стороною.

Як наголошується в повідомленні, розширення флоту дозволить «Дніпроавіа» стати найбільшим оператором Embraer у Східній Європі.

«У нас вже є успішні партнерські відносини з "Дніпроавіа", флот з літаків Embraer 145 «Дніпроавіа» становитиме 25 літаків в цьому році», - сказав виконавчий віце-президент ринку авіаперевезень Embraer Пауло Сезар де Соуза е. СІЛЬВА.

Embraer 190 для «Дніпроавіа» буде поставлятися в двокласній компоновці, місткістю до 104 пасажирів. Перші два літаки плануються до здачі в четвертому кварталі 2011 року. Всі десять літаків будуть обслуговувати внутрішні і міжнародні напрямки Української авіаційної групи.

Довідка УНІАН. До складу ВАТ «АК« Дніпроавіа» входить аеропорт «Дніпропетровськ», що має статус міжнародного. Авіакомпанія має в своєму розпорядженні також парк літаків, інженерно-авіаційну базу, пасажирський аеровокзал, вантажний (складський), готельний і адміністративний комплекси.

Статутний капітал «Дніпроавіа» зареєстрований у розмірі 29 млн. 595 тис. 620 грн.

У серпні 2009 р. Фонд держмайна продав дніпропетровському ТОВ «Галтера» 94,572% «Дніпроавіа» за 59,017 млн. грн.

У «Українську авіаційну групу» входять «АероСвіт», «Дніпроавіа» і «Донбасаеро».

Embraer (Empresa Brasileira de Aeronáutica, NYSE: ERJ) - бразильська авіабудівна компанія, один з лідерів світового ринку пасажирських регіональних літаків. Штаб-квартира - в місті Сан-Жозе-дус-Кампус, штат Сан-Паулу.