«Укрзалізниця» розраховує на зростання вантажоперевезень завдяки зміцненню відносин з Туреччиною

За оцінками фахівців «Укрзалізниці», зміцнення торговельно-економічних відносин між Україною і Туреччиною буде сприяти залученню додаткових обсягів перевезень зовнішньоекономічних вантажів, а також розширить географію перевезень контейнерів і автопоїздів у складі поїздів комбінованого транспорту "Вікінг" та контейнерного потягу «Зубр».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, реалізація угоди між Кабінетом міністрів України і урядом Турецької Республіки про організацію міжнародного залізнично-поромного сполучення між Україною і Туреччиною буде сприяти зміцненню торгово-економічного співробітництва держав, збільшенню обсягів перевезень вантажів та врегулювання правових відносин у міжнародному вантажному сполученні між Україною і Туреччиною, зокрема при перевезеннях з використанням поромних ліній між портами двох країн.

При цьому передбачається створення відповідної спільної комісії з метою поглиблення рівня взаємодії та оперативного вирішення питань, пов'язаних із спільною розробкою міжнародних залізнично-поромних переправ між портами України та Туреччини.

Як вважають в «Укрзалізниці», також економічне співробітництво з організації прямого вантажного залізнично-поромного сполучення між Україною і Туреччиною буде стимулювати розвиток транспортних коридорів "Північ - Південь», ТРАСЕКА (Європа - Кавказ - Азія) і Чорне море - Балтійське море, завдяки яким забезпечується інтеграція транспортної інфраструктури України в світову транспортну систему. Згідно з повідомленням, від роботи цих транспортних коридорів залежить ефективний розвиток сполучення між країнами Північно-Західної і Центральної Європи та країнами Близького, Середнього Сходу та Південної Азії.

Нагадаємо, Україна і Туреччина домовилися розвивати пряме вантажне залізнично-поромне сполучення між країнами. Це прописано в міжурядовій угоді, яка підписана в Києві 25 січня 2011