Корпорація «Богдан» планує збільшити виробництво легкових авто на 52%

Корпорація «Богдан», один з найбільших суб'єктів автомобільного ринку України, планує в 2011 році збільшити виробництво легкових автомобілів на 51,5%, в порівнянні з 2009 роком, до 30,5 тис. штук.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент корпорації «Богдан» Олег СВИНАРЧУК сьогодні на прес-конференції в Києві.

За його словами, корпорація також планує в 2011 році збільшити виробництво автобусів та тролейбусів на 19,7%, в порівнянні з 2010 роком, до 1100 штук.

«Зростання виробництва буде обумовлене реалізацією експортної програми», - зазначив президент корпорації.

При цьому він додав, що виробництво автобусів і тролейбусів зросте за рахунок участі корпорації в реалізації державної програми з підготовки до Євро-2012.

«Ми прогнозуємо, що в 2011 році нам вдасться збільшити частку на внутрішньому ринку автобусів вдвічі і зайняти майже 30%», - підкреслив О.СВИНАРЧУК.

Нагадаємо, за результатами 2010 року корпорація «Богдан» виготовила 20 111 легкових автомобілів, що на 40% перевищило аналогічний показник 2009 року (14 393 штук), а також справила 919 автобусів і тролейбусів у всіх класах, що перевищило аналогічний показник 2009 року на 47,3% (у 2009 р. - 624 штук).

Довідка УНІАН. Корпорація «Богдан» створена у лютому 2005 року з метою реалізації масштабних інвестпроектів, спрямованих на створення в Україні потужностей з виробництва транспортних засобів усіх типів.