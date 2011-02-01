В Україні продажі нових легкових авто цьогоріч можуть зрости на 14% - експерт

Продажі нових легкових автомобілів за підсумками 2011 року в Україні можуть зрости на 14,4%, у порівнянні з 2010 роком - до 185 тис. штук.

Як передає кореспондент УНІАН, такий прогноз зробив президент корпорації «Богдан» Олег СВИНАРЧУК сьогодні на прес-конференції в Києві.

За його словами, серед чинників, які вплинуть на зростання ринку, найважливішим є поступове відновлення автокредитування.

У той же час, на думку експерта, ризик падіння курсу національної валюти і деякі норми нового Податкового кодексу можуть негативно вплинути на ринок.

«Потенціал українського ринку дуже великий, втім, стрімкого зростання ми не будемо мати. На обсяги продажів 2008 року ринок вийде не раніше 2015 року. До цього ринок буде рости щорічно на 15-20% », - зазначив він.

Аналізуючи перспективи автобусного ринку, О. СВИНАРЧУК зробив більш оптимістичні прогнози. «Враховуючи реалізацію державної програми з підготовки до Євро-2012, ми будемо мати зростання ринку нових автобусів близько 50%. За нашими прогнозами в 2011 році в Україні буде реалізовано 2 370 одиниць техніки», - підкреслив глава корпорації «Богдан». У той же час ризиком залишається своєчасність фінансування автобусобудівників, задіяних під виконання державного замовлення.

Щодо ринку вантажних авто прогнози невтішні: ринок продовжить падіння і складе 15 400 штук, сказав О. СВИНАРЧУК.

Нагадаємо, в 2010 році ринок нових легкових авто в Україні склав 162 595 штук - приріст 0,19%, автобусів (без класу «мікро") 1 602 штук - падіння на 18,56%, вантажівок (з класом pick-up) 15 669 штук - падіння на 3,23%.