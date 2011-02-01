Для евакуації українців з Єгипту до Каїра відправлено літак Боїнг-737

Для евакуації українських громадян з Єгипту сьогодні до Каїра відправлено літак Боїнг-737.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Олександр ДИКУСАРОВ.

«Сьогодні, 1 лютого, о 7.20 за київським часом до Єгипту відправлено літак Боїнг-737, орендований компанією НАК «Нафтогаз України», - сказав речник МЗС.

За словами О.ДИКУСАРОВА, раніше планувалося відправити літак, який вміщує менше пасажирів, але з огляду на кількість звернень українських громадян, було вирішено відправити Боїнг-737, який вміщує 156 пасажирів.

Цим літаком до України буде відправлено 127 громадян України. Літак здійснює рейс Київ-Каїр-Київ. Його прибуття до міжнародного аеропорту «Бориспіль» заплановано о 15.40 за київським часом.

О.ДИКУСАРОВ зазначив, що посольство України в Єгипті продовжує складати списки українських громадян, які хочуть повернутися в Україну. «У разі необхідності нами будуть вжити заходи для евакуації громадян України з Єгипту», - сказав він.

О.ДИКУСАРОВ повідомив, що МЗС України направив до Каїра двох своїх співробітників, які вільно володіють арабською мовою і будуть надавати максимальне сприяння українським громадянам на місці. Він також нагадав, що 31 січня було ухвалено рішення про евакуацію співробітників НАК «Нафтогаз України» та «Укрспецекспорту», які знаходяться в Єгипті, а також родин українських дипломатів.

Як повідомляв УНІАН, за останній тиждень у результаті масових виступів опозиції в Єгипті і зіткнень з поліцією близько 150 людей загинули, сотні отримали поранення.

Опозиція вимагає відставки Президента Єгипту Хосні МУБАРАКА.