ДЗ збільшила збитки від приміських перевезень на 7%

За 2010 рік збитки від приміських пасажирських перевезень Донецької залізниці становили 416 млн. 200 тис. грн., що на 6,7% більше, ніж за 2009 рік. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДЗ.

Згідно з повідомленням, покриття витрат становить лише 6,8% у приміському сполученні.

За рік ДЗ перевезла понад 48 млн. 900 тисяч пасажирів у приміському сполученні, з них 43 млн. 100 тисяч (88,1%) - це пасажири пільгових категорій.

Як зазначають на дорозі, цифри свідчать, що на сьогодні навіть заплановані субвенції державного бюджету не покривають суми, які повинні компенсуватися за перевезення пасажирів пільгових категорій залізничним транспортом. Зокрема, компенсація збитків за пільгові перевезення пасажирів становила 10,7 млн. грн., що становить лише 46,7% від необхідної суми (22,9 млн. грн.).

Як зазначають на ДЗ, на сьогодні тарифи на проїзд залізницею в приміському сполученні значно нижчі, порівняно з іншими видами транспорту. Зокрема, згідно з Правилами перевезень, вартість проїзду в приміському сполученні до 5 км становить 3,5 грн., до 10 км - 3,99 грн., а максимальна (до 300 км з однією пересадкою) - 19 грн. 30 коп.

Довідка УНІАН. На сьогоднішній день послугами Донецької залізниці в приміському сполученні користується 26 пільгових категорій населення.

Тарифи в приміському сполученні, які діють сьогодні на Донецькій залізниці, були введені 16 вересня 2010 р. за узгодженням із Донецькою та Луганською обласними держадміністраціями.

У 2011 році Донецька залізна, згідно з чинним законодавством України, зберігає всі існуючі пільги окремим категоріям населення (наприклад, для учасників Великої Вітчизняної війни, пенсіонерів проїзд безкоштовний, для студентів денної форми навчання становить 50%, для дітей 6-14 років - 75% від повної вартості квитка, безкоштовний проїзд дітям із багатодітних сімей). Крім того, продовжується в 2011 році добродійна акція з безкоштовного перевезення дітей до 16 років таких категорій: дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, дітей-інвалідів усіх категорій, дітей військовослужбовців і працівників правоохоронних органів, загиблих під час виконання службових обов`язків, дітей загиблих шахтарів і залізничників.