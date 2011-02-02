Порт «Південний» у січні збільшив вантажообіг на 29%

Фактичний показник вантажообігу морського торгового порту «Південний» у січні 2011 р. склав 2 млн. 300 тонн, що на 16,3% більше запланованого та на 29% більше, ніж у січні 2010 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі порту.

Згідно з повідомленням, фактичний січневий показник з вантажопереробки склав 1 млн. 368,7 тис. тонн при плані 1 млн. 320 тис. тонн, тобто на 3,7% більше запланованого та на 16,8% більше січня минулого року.

З початку року біля причалів «Південного» оброблено 67 одиниць флоту, на причальних фронтах і комплексі вагоноперекидача - 14 тис. 878 одиниць рухомого складу.

Як повідомляв УНІАН, ДП «Морський торговельний порт «Південний» у 2010 році збільшило вантажообіг на 2,1% в порівнянні з 2009 роком - до 18 млн. 220,6 тис. тонн і на 5,2%, в порівнянні з планом.

Довідка УНІАН. МТП "Південний" заснований в 1978 році і розташований на березі Аджалицького лиману. Це найбільш глибоководний порт України (глибина підхідного каналу - 15,5 м, глибини біля причалів - 14-15,5 м). Загальна протяжність причалів - близько 2,6 км.