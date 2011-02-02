Львівська залізниця продовжила курсування поїзда Івано-Франківськ – Ворохта

Львівська залізниця продовжує курсування прискорених пасажирських поїздів підвищеного комфорту другого класу (рейкові автобуси) № 840/841 і № 842/843 сполученням Івано-Франківськ - Ворохта – Івано-Франківськ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської залізниці.

Як уточнили УНІАН у прес-службі, планувалося, що ці поїзди курсуватимуть до кінця січня, проте курсування продовжене до кінця зимового сезону. Поїзди курсуватимуть щодня, крім вівторка.

Зокрема, поїзд № 840/841 відправлятиметься з Івано-Франківська о 07.37 і прибуватиме до Ворохти о 09.10. Назад виїжджати з Ворохти буде о 09.42 і прибувати до Івано-Франківська о 12.05.

Поїзд № 842/843 відправлятиметься з Івано-Франківська о 13.30 і прибуватиме до Ворохти о 15.18. Назад відправлятися з Ворохти буде о 16.00 і прибуватиме до Івано-Франківська о 17.40.