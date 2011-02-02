ОМТП в січні збільшив вантажоперевалку на 11,3%

Згідно з оперативними даними, перевалка вантажів в Одеському морському торговому порту (ОМТП) в січні цього року збільшилася на 11,3%, в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року, і склала 2 млн. 388,4 тис. т.

Про це УНІАН повідомили в порту.

Зокрема, було перероблено 1 млн. 035,9 тис. т сухих вантажів і 1 млн. 352,5 тис. т наливних.

Як повідомляв УНІАН, в 2010 році вантажоперевалка в Одеському морському торговому порту знизилася на 11,8%, в порівнянні з 2009 роком, і склала 24,7 млн. тонн. У 2009 році об`єм перевалки вантажів в Одеському морському торговому порту склав 28 млн. 7,1 тис. тонн, що на 19% або 6 млн. 555,1 тис. тонн, менше, ніж за 2008 рік. ДП «Одеський морський торговий порт» в 2008 році збільшило вантажоперевалку на 10,2%, в порівнянні з 2007 роком, – до 34 млн. 562 тис. тонн.

Довідка УНІАН. Одеський порт – один з найбільших портів Чорноморський-Азовського басейну, розташований в північно-західній частині Чорного моря на перетині торгових шляхів Сходу і Заходу. Порт приймає великі круїзні пасажирські судна завдовжки до 300 метрів, осіданням до 11,5 метрів. Технічні можливості порту дозволяють обробляти більше 18 млн. тонн сухих і 25 млн. тонн наливних вантажів на рік.