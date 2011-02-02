Сумський "Електроавтотранс" почав реалізацію програми ремонту тролейбусів

У Сумах на комунальному підприємстві "Електроавтотранс" запущена програма капітального ремонту тролейбусів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської міськради, цього року планується капітально відремонтувати 6 тролейбусів і для десяти здійснити ремонт, який надалі буде основою для капітального.

«Вартість одного такого капремонту складає близько 150 тисяч гривень», –сказав директор підприємства Віктор ЧАЛИЙ.

За його словами, така політика є економічно доцільною, оскільки збитки від повернення рухомого складу з лінії вдвічі менші у тролейбусів, що пройшли капітальний ремонт. До того ж у відремонтованих тролейбусів витрати запчастин і матеріалів в 4 рази менші.

«Проведення капремонту зараз вимагають 25 тролейбусів, пробіг яких перевищує 240 тис. км. Після проходження капітального ремонту ресурс тролейбусів відновлюється не менше ніж на 5-7 років», - повідомив В.ЧАЛИЙ.

За його даними, на початок року на балансі підприємства знаходиться 69 одиниць пасажирських тролейбусів, 32 з яких відпрацювали на перевезеннях понад 20 років. В даний час середній термін експлуатації рухомого складу по підприємству складає 16 років при нормативі 10 років.