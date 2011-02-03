Залізничний транспорт Східного узбережжя США паралізований снігопадами і крижаним дощем

Як повідомили в середу представники енергетичних компаній, що обслуговують Техас, крижаний дощ і викликане циклоном різке зниження температури призвели не тільки до обриву ліній електропередачі, але і до виходу з ладу кількох електропідстанцій, передає ПРАЙМ-ТАСС.

У результаті в ніч з вівторка на середу на деякий час без світла і тепла залишилися близько 3 млн. житлових будинків. До середини дня середи енергетикам вдалося відновити роботу електропідстанцій, проте поки не вдається відновити подачу електроенергії всім споживачам.

Проблеми з подачею електроенергії привели до серйозних збоїв у роботі залізничного транспорту на Східному узбережжі США. Перервано залізничне сполучення між Нью-Йорком, Філадельфією і Бостоном.

У Бостоні через снігопад не працює громадський транспорт.

Серйозні проблеми сніг викликав в Чикаго, де повністю закрито один із найбільших у світі міжнародних аеропортів - О `Хара, який, як очікується, відновить роботу не раніше середини дня четверга. Всього ж через негоду американські авіакомпанії скасували в середу 5,5 тис рейсів.