Київ вивчає висновки міжнародних фахівців про будівництво тунелю під Дніпром

Київ вивчає техніко-економічне обгрунтування будівництва тунелю під Дніпром, зроблене міжнародними фахівцями. Після вивчення цих матеріалів буде прийняте рішення про доцільність реалізації проекту.

Про це генеральний директор комунальної корпорації «Київавтодор» Георгій ГЛИНСЬКИЙ повідомив в інтерв`ю, опублікованому на веб-порталі «Київ.Коментарі».

Відповідаючи на запитання, на якій стадії знаходиться проект з будівництву тунелю під Дніпром, він сказав: «Ми взяли в Європейського банку грант у 216 тисяч євро і провели міжнародний тендер, найняли консультантів, які зробили техніко-економічне обгрунтування. Вони дали рекомендації стосовно того, наскільки це буде ефективно, яка окупність цього проекту буде і яка ефективність буде для Києва. Зараз ці висновки розглядаються, і я думаю, що буде прийняте рішення, оголошений інвестиційний конкурс на визначення інвестора, який будуватиме цей тунель».

Г.ГЛИНСЬКИЙ зазначив, що, згідно з попередніми висновкам експертів, якщо цей тунель буде збудований і буде введена плата за проїзд, то витрати міста окупляться тільки на 20%.

«Інше – потрібно передбачати з бюджету. Це досить дорогий проект. Так, це невигідно, але в цілому, якщо порахувати, зменшується навантаження транспорту і в цілому для Києва це вигідно», - переконаний керівник корпорації.

Як повідомляв УНІАН, за рішенням Київради від 2007 року про програму будівництва і реконструкції дорожньо-транспортних об`єктів столиці, автомобільний тунель від площі Перемоги до станції метро “Лівобережна” планується побудувати до 2013 р.

Згідно з документом, розпочати будівельні роботи планувалося в травні 2009 р. Орієнтовна вартість будівництва - 2,5 млрд. грн.

У квітні 2010 року в.о. начальника Головного управління містобудування, архітектури і дизайну міського середовища Києва Сергій БРОНЕВИЦЬКИЙ повідомив, що Концепція нового Генерального плану розвитку Києва передбачає будівництво в столиці ряду транспортних тунелів. За його словами, вони виконуватимуть функції як тунелів, що відводять транспорт з центральної частини міста, функції тунелів-дублерів під проїжджою частиною існуючих доріг, і функції транспортних переходів під існуючими водними перешкодами на півночі і на півдні міста Києва.