Мінінфраструктури затвердило проект реконструкції шляхопроводу через залізничні колії ст. Лозова

Міністерство інфраструктури України затвердило проект реконструкції автодорожнього шляхопроводу через залізничні колії ст. Лозова на 928 км ділянки Харків – Лозова Харківської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міністерства, відповідний наказ №13 був підписаний 26 січня 2011 року.

Згідно із затвердженим проектом, кошторисна вартість становить 44 млн. 999 тис. 374 грн., з яких вартість будівельно-монтажних робіт – 33 млн. 894 тис. 145 грн. Будівельні роботи планується завершити за 1,5 роки.

Проект «Реконструкція автодорожнього шляхопроводу через залізничні колії ст. Лозова на 928 км ділянки Харків – Лозова Харківської області» розроблений проектним інститутом «ПівдентрансНДІпроект» і рекомендований до затвердження ДП «Укрбудекспертиза» в Харківській області Міністерства регіонального розвитку та будівництва і житлово-комунального господарства України.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2010 року вночі сталося руйнування огорожі і пішохідного тротуару шляхопроводу через залізничні колії станції Лозова на 928 км ділянки Харків – Лозова. Залізничні колії і кабельні мережі внаслідок падіння уламків не були пошкоджені, жертв і потерпілих не було. Після цього був організований об`їзд транспорту через тунель під залізничним полотном, що не дає можливості пропуску великовантажних машин.

Шляхопровід збудований на початку 1960-х років. Довжина – 250 м, ширина – 7 м, ширина тротуарів – 1,5 м. Знаходиться у власності «Укрзалізниці». У 1999 році шляхопровід був обстежений і визнаний аварійним, в результаті чого були введені швидкісні обмеження та обмеження навантажень на дорожнє полотно.