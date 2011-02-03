Одеський аеропорт припиняє відправлення частини рейсів у курортні міста Єгипту

З 12 лютого до 19 березня частина авіарейсів з Одеського аеропорту в курортні міста Єгипту скасована, повідомила сьогодні УНІАН прес-секретар комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Одеса» Марія ПОПОВИЧ.

За її словами, «адміністрація враховує повідомлення, що надійшли від авіакомпанії «Роза вітрів», про скасування рейсів літаків на тижневий термін у зв`язку із ситуацією, що ускладнилася в Єгипті».

М.ПОПОВИЧ уточнила, що 5 і 6 лютого будуть виконані заплановані рейси цієї авіакомпанії з Одеси до Єгипту і назад, якими повертатимуться на батьківщину українські туристи.

Що стосується виконання лютневих авіарейсів до Єгипту компанією «Міжнародні авіалінії України», то поки що ніяких повідомлень на адресу адміністрації Одеського аеропорту не надходило. Сьогодні, 3 лютого, з Одеси до Єгипту буде виконаний черговий авіарейс цієї компанії, зазначила М.ПОПОВИЧ.