Міськрада дозволила Дніпропетровському річковому порту побудувати елеватор
12:40, 03 лютого 2011Транспорт/Звя'зок
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Депутати Дніпропетровської міської ради на черговій сесії 2 лютого вирішили дозволити Дніпропетровському річковому порту побудувати елеватор для накопичення та переробки зерна в обсязі 50 тис. тонн.
Як передає кореспондент УНІАН, згідно з рішенням міськради, об`єкт буде розташований на ділянці площею 7,4 га по вул. Гаванської, яка знаходиться у землекористуванні порту.
Дніпропетровський річковий порт входить до складу Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот".
Довідка УНІАН. АСК «Укррічфлот» займається наданням послуг з транспортування вантажів морськими і річковими шляхами, їх переробки та зберігання, суднобудуванням, ремонтом суден.
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