Міськрада дозволила Дніпропетровському річковому порту побудувати елеватор

Депутати Дніпропетровської міської ради на черговій сесії 2 лютого вирішили дозволити Дніпропетровському річковому порту побудувати елеватор для накопичення та переробки зерна в обсязі 50 тис. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з рішенням міськради, об`єкт буде розташований на ділянці площею 7,4 га по вул. Гаванської, яка знаходиться у землекористуванні порту.

Дніпропетровський річковий порт входить до складу Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот".

Довідка УНІАН. АСК «Укррічфлот» займається наданням послуг з транспортування вантажів морськими і річковими шляхами, їх переробки та зберігання, суднобудуванням, ремонтом суден.