Харків і Варшава розпочинають співпрацю в авіаційній галузі.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, делегація Харкова на чолі з секретарем Харківської міської ради Олександром Новак під час перебування з офіційним візитом в Республіці Польща в рамках підписання Угоди про побратимство та співпраці між Харковом і Варшавою зустрілася з керівництвом державного підприємства з обслуговування аеропортів Warsaw Airport Services Sp.oo.

Сторони відзначили, що існує реальна перспектива початку співпраці у сфері забезпечення обслуговування літаків та пасажирів у міжнародному аеропорту «Харків», а також в організації стажування для співробітників Харківського аеропорту. У комплексі питань обслуговування пасажирів і літаків розглядалася можливість встановлення прямого авіасполучення між Харковом і Варшавою.

Учасники зустрічі обмінялися досвідом у сфері управління міським транспортом та обговорили ідеї щодо розвитку транспортної системи в сучасних мегаполісах, якими є Варшава і Харків.