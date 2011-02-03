ВР змінила закон про контроль у пунктах пропуску через кордон

Верховна Рада ухвалила Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення попереднього документального контролю в пунктах пропуску через митний кордон”

Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосував 251 із 415 народних депутатів України, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом вносяться зміни до Митного кодексу України, якими передбачено, що товари, що переміщуються через митний кордон України, крім митного контролю, можуть підлягати державному санітарно-епідеміологічному, ветеринарно-санітарному, фітосанітарному, екологічному, радіологічному контролю, контролю за переміщенням культурних цінностей та іншим передбаченим законодавством видам контролю.

Митне оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України, завершується лише після здійснення встановлених законодавством України для кожного товару видів контролю.

Відповідно до закону, порядок здійснення контролю та засвідчення його результатів встановлюються органом державної влади, уповноваженим на виконання цього виду контролю.

У пунктах пропуску через кордон державний санітарно-епідеміологічний, ветеринарно-санітарний, фітосанітарний, екологічний контроль окремих товарів і контроль за переміщенням культурних цінностей, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту), здійснюються митними органами у формі попереднього документального контролю.

Переліки товарів (з описом та кодом згідно з УКТ ЗЕД), що підлягають державному контролю (у тому числі у формі попереднього документального контролю) у разі переміщення через митний кордон України, та порядок здійснення попереднього документального контролю затверджує Кабінет міністрів. Пропозиції щодо внесення змін до зазначених переліків подаються Кабінету міністрів органами державної влади, уповноваженими здійснювати відповідний контроль.

Крім того, вносяться зміни до статті 21 Закону “Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей”. Зокрема, передбачається, що у пунктах пропуску через державний кордон України контроль за ввезенням на митну територію України культурних цінностей (у тому числі з метою транзиту) здійснюється митними органами у формі попереднього документального контролю. Порядок здійснення попереднього документального контролю таких товарів затверджується Кабміном.

Вносяться зміни і до Закону “Про безпечність та якість харчових продуктів”. Передбачено, що у пунктах пропуску через державний кордон ветеринарний або санітарний прикордонний контроль окремих харчових продуктів, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту), здійснюється митними органами у формі попереднього документального контролю. Перелік харчових продуктів, що підлягають попередньому документальному контролю, та порядок його здійснення затверджуються Кабінетом міністрів.

Законом передбачено, що він набирає чинності через 90 днів після його опублікування.