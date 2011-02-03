Внутрішні рейси в «Борисполі» в травні переведуть у термінал В

Внутрішні рейси на виліт в «Борисполі» в травні планують перевести з терміналу А в міжнародний термінал В аеропорту. Про це сьогодні повідомив журналістів начальник комплексу аеропорту «Борисполя» Сергій ГОМБОЛЕВСЬКИЙ. За його словами, при цьому термінал А працюватиме тільки для внутрішніх рейсів на приліт.

Він також повідомив, що найближчим часом в термінал F «Борисполя» (почав роботу осінню 2010 р.) будуть переведено 50% міжнародних рейсів, інші 50% як і раніше обслуговуватимуться в терміналі В. За даними С.ГОМБОЛЕВСЬКОГО, вже на даний час в терміналі F обслуговується близько 40% рейсів. «Ми дивимося за об`ємом пасажирів, ми хочемо найближчим часом довести до 50%», - відзначив начальник комплексу аеропорту.

Зокрема, в термінал F переведуть компанії «Люфтганза», «Роза Вітрів», Air Arabia. Крім того, ведуться переговори з переведення туди московських напрямів рейсів російських компаній.

Нагадаємо, в майбутньому планується, що термінал D, що будується в «Борисполі», використовуватиметься для обслуговування міжнародних регулярних рейсів, термінал F — чартерних рейсів, в термінал В будуть переведені внутрішні рейси.