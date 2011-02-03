«Датагруп» збільшує місткість зовнішніх інтернет-каналів

У рамках розвитку і модернізації власної мережі «Датагруп» розширила місткість інтернет-каналу у напрямі однієї з найбільших точок обміну трафіком DE-CIX (Deutscher Commercial Internet Exchange) у Франкфурті. Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

«Датагруп» підключилася до DE-CIX в квітні 2008 року.

Станом на 1 лютого 2011 року місткість включення розширена на 10 Гбіт/с і складає 30 Гбіт/с.

Поточне розширення дозволить компанії здійснювати прямий обмін з сотнями операторів, які є учасниками DE-CIX, оптимізувати маршрути передачі даних. У даний момент DE-CIX обслуговує 350 клієнтів із понад 40 країн.

Для клієнтів подібна оптимізація відіб`ється на зменшенні затримок, дасть максимально можливу швидкість скачування із зарубіжних інтернет-ресурсів, підключених в DE-CIX.

Крім підключення до DE-CIX, «Датагруп» має включення в тточку обміну в Амстердамі AMS-IX місткістю 10 Гбіт/с, а також високошвидкісні підключення до інших західних і російських операторів.

Після збільшення місткості включення в DE-CIX, місткість всіх зовнішніх інтернет-каналів компанії складає 100 Гбіт/с.

У 2011 році «Датагруп» планує помітно розширити присутність на точках обміну трафіку в Європі, що дозволить задовольнити зростаючий попит на якісний інтернет усередині країни.

Довідка УНІАН. Компанія "Датагруп" утворена 10 років тому. Абонентська база налічує більше 61 тис. абонентів широкосмугового доступу в інтернет і близько 104 тисяч телефонних абонентів. Протяжність власної волоконно-оптичної DWDM-мережі складає 10 838 км. Протяжність волоконно-оптичних внутрішніх міських мереж складає 3220 км.

На сьогоднішній день компанія обслуговує як юридичних, так і приватних клієнтів, надаючи повний спектр послуг. Компанія має 34 офіси в 19 містах України.

Згідно з попередньою фінансовою звітністю, прибуток компанії «Датагруп» в 2010 році склав 16,3 млн. грн., чистий дохід (без ПДВ) - 409 млн. грн. (393,2 млн. грн. — в 2009 році).