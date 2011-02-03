Кожен п'ятий мобільний термінал у світі є підробкою - УДЦР

Український державний центр радіочастот (УДЦР) закликав бути обережними при придбанні мобільних терміналів, аби не наразитися на підробку. Про це УНІАН повідомили в прес-службі УДЦР.

Згідно з повідомленням УДЦР, нещодавно деякі ЗМІ розповсюдили інформацію, в якій йшлося про широкомасштабне розповсюдження підробок мобільних телефонів. Директор однієї з компаній-виробників мобільних терміналів стверджує, що кожен п`ятий телефон у світі є підробкою. Причому, центри виробництва таких трубок є не тільки в Азії, а й у Латинській Америці і, навіть, у Європі.

За даними однієї з аналітичних компаній, яка досліджувала ринок у III кварталі 2010 року, разом із збільшенням на 35% продаж мобілок виросла на 20% і кількість контрафактної продукції.

Запорука успішної реалізації цих “фальшивок”, як відомо, - у дешевизні трубок, а також в умінні підпільних майстрів у найкоротші терміни виводити на ринок клони кращих знахідок відомих марок. Подібні “бренди” можна придбати і в Україні.

Щоб уберегти громадян від проблем, які можуть виникнути при користуванні таким терміналом, УДЦР застерігає від придбання не сертифікованої продукції, яка може бути небезпечною для здоров`я користувача.

Як відзначили в УДЦР, «окрім неякісних комплектуючих, акумуляторів, які можуть вибухнути, з`являються й загрози у вигляді шкідливих програм». Про такі факти не раз повідомляли вітчизняні ЗМІ. Цього можна уникнути лише за умови придбання сертифікованих товарів.

Як повідомив начальник Випробувального центру УДЦР Дмитро БУНІЙ, в 2010 році УДЦР здійснив сертифікацію і видачу відповідних документів на 40 моделей радіотелефонів системи стільникового зв`язку.

Певну позитивну роль у захисті споживачів від підробок зіграли й нові процедури, які регулюють порядок ввезення до України й реалізацій телефонів. Завдяки цьому, частка легально ввезених мобільних телефонів на ринок України, за оцінками аналітиків, досягла 92-97%.