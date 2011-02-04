Сьогодні в “Бориспіль” з Єгипта прибуде 167 громадян України

4 лютого 2011 року на виконання розпорядження Кабінету міністрів України МНС у взаємодії із Міністерство закордонних справ здійснить евакуацію громадян України з Єгипту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, орієнтовно о 14-й годині в аеропорту "Бориспіль" приземлиться літак із громадянами, що звернулися до посольства України в Єгипті із проханням сприяти у поверненні додому. Наступний рейс запланований на суботу, 5 лютого.

У п’ятницю до України мають повернуться 167 людей, в суботу - 186.

В аеропорту "Бориспіль" в разі необхідності надавати допомогу будуть готові психологи Міністерства надзвичайних ситуацій. Працюватиме оперативна служба, а також будуть підготовлені автобуси для перевезення громадян до Києва.

Роботу оперативних служб в аеропорту координуватиме заступник міністра - керівник апарату МНС Андрій БОНДАРЕНКО.