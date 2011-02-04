Пожежа заблокувала рух поїздів з центру Токіо в аеропорт Ханеда
11:42, 04 лютого 2011Транспорт/Звя'зок
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Рух монорельсової лінії, що з`єднує центр Токіо з міжнародним аеропортом Ханеда, було сьогодні зупинений через пожежу на одній з підстанцій, повідомляють "Вести.Ru".
За інформацією пожежного управління японської столиці, в результаті спалаху ніхто не постраждав. Усунути загоряння і відновити рух на гілці вдасться тільки через годину. На даний момент на естакадних перегонах без руху стоять 3 поїзди.
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