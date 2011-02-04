«Антонов» представить в Індії на авіавиставці AeroIndia'2011 літаки Ан-74, Ан-148 і Ан-158

Державне підприємство «Антонов» (Київ) у період з 9 по 13 лютого візьме участь у міжнародній аерокосмічній виставці AeroIndia`2011 в місті Бангалор (Індія), в ході якої представить літаки Ан-74 і літаки сімейства Ан-148 і Ан-158.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДП «Антонов».

У повідомленні наголошується, що сьогодні «Антонов» пропонує нові літаки, які можуть знайти широке застосування в Індії та інших країнах Південно-Східної Азії. Один з них – новий багатоцільовий морський патрульний літак Ан-74. Він призначений для виконання з високою ефективністю широкого спектру завдань, в тому числі: повітряного і морського патрулювання; підтримки військових кораблів з можливістю протидії супротивнику; проведення пошуково-рятувальних операцій; електронної і радіорозвідки; визначення забруднень морської поверхні.

При необхідності він може бути легко переобладнаний для перевезення людей, евакуації хворих і поранених.

Завдяки своїй унікальній конструкції Ан-74 може безпечно експлуатуватися з малопідготованих смуг.

Для експлуатації на регіональних маршрутах Індії найкращим чином підходять реактивні літаки сімейства Ан-148 і Ан-158.

Президент - генеральний конструктор ДП «Антонов» Дмитро КІВА зазначив: «Можна з упевненістю сказати, що Ан-148 і його модифікації будуть ефективно працювати в Індії. Адже вони успішно пройшли випробування в умовах високих температур навколишнього повітря (до +40 С) і високогір`я. Вони можуть виконувати польоти на будь-яких повітряних трасах, включаючи маршрути з високою інтенсивністю польотів, в простих і складних метеоумовах, вдень і вночі. При цьому вони здатні базуватися на широкій мережі аеродромів. Приземлятися Ан-148 і Ан-158 можуть в умовах практично нульової видимості. Потреба ринку Індії до 2025 р. в літаках такого класу оцінюється в 80 машин».

У ході виставки відбудуться переговори і щодо інших перспективних напрямків співробітництва.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Антонов» (Київ) співпрацює з Індією більше 40 років. Літаки марки «Антонов» знайшли найширше застосування в цій країні зі складними кліматичними умовами та численними високогірними аеродромами. Особливе місце серед них займають Ан-32.

Хороші якості Ан-32 дозволили створити на його базі низку модифікацій, у тому числі комерційний транспортний літак Ан-32Б і літак для гасіння лісових пожеж Ан-32П. Сьогодні «Антонов» спільно з індійськими підприємствами має намір працювати над модернізацією цих літаків.

Добре зарекомендували себе в індійських ВПС і середні військово-транспортні літаки Ан-12.