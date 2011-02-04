«Укрзалізниця» в січні навантажила майже 617 тис. т зернових

За перший місяць 2011 року залізниці України навантажили 616,8 тис. тонн зернових вантажів, з них на експорт - 445,6 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, зокрема, Донецька залізниця перевезла 18,8 тис. тонн; Львівська - 31,9 тис. тонн; Одеська - 159,5 тис. тонн; Південна - 120,8 тис. тонн; Південно-Західна - 246, 3 тис. тонн; Придніпровська - 39,5 тис. тонн.

У середньому за добу вивантажувалося 689 вагонів.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2010 року залізниці України перевезли 1,132 млн. тонн зернових вантажів.

Довідка УНІАН. Інвентарний парк вагонів-зерновозів "Укрзалізниці" складає 11 579 одиниць. Основні види зернових вантажів: пшениця, ячмінь, зерно кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику.