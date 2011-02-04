За тиждень ситуацію з контейнерами у Одеському та Іллічівському портах врегулюють

Протягом 5-7 днів ситуацію з оформленням контейнерів у Одеському та Іллічівському морських торгових портах буде врегульовано.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської митниці, про це під час прес-конференції в Одесі повідомив заступник голови Державної митної служби України Сергій СЬОМКА.

Затримка в оформленні й накопичення на складах портів вантажів була пов`язана з перевірками учасників зовнішньоекономічної діяльності Службою безпеки України протягом 18-25 січня 2011 року, зазначив він. На сьогодні перевірки закінчено, й ситуація з оформленням вантажів буде врегульована найближчими днями. «З 18 по 25 січня 2011 року ми мали істотне зниження обсягів (оформлення контейнерів – УНІАН), оскільки було запроваджено достатньо серйозні заходи контролю за товарами, які переміщалися через Одеський та Іллічівський морські порти», - повідомив С.СЬОМКА.

Водночас загальний показник оформлення вантажів за підсумками січня 2011 року на 10-15% перевищує аналогічний показник за підсумками січня 2010 року. «Зменшення обсягів за тиждень не вплинуло на січневі показники порівняно з січнем 2010 року», - підкреслив С.СЬОМКА.

Він також зазначив, що найближчим часом буде скорочено кількість контейнерів, що знаходяться в портах. «За останній тиждень зросли обсяги зберігання товарів на майданчиках відповідних портів. На сьогодні це близько 10 тис. контейнерів. Впродовж 5-7 днів ситуацію буде стабілізовано. Вийдемо на рівень до 5 тис. контейнерів», - сказав С.СЬОМКА.

Як повідомляв УНІАН, представники профспілок митних брокерів і перевізників, які працюють в Одеському та Іллічівському портах, звернулися до влади з проханням про сприяння в забезпеченні безперебійного пропуску вантажів через порти регіону, в яких, за їх твердженням, представники контролюючих служб діють «за корупційною схемою».

Зокрема, повідомлялося, що «надійшла команда платити митникам неофіційно готівкою за кожен контейнер, що вивозився: за прохідний транзит – 300 дол., за внутрішній транзит – 200 дол., за імпорт (розмитнення) – 500 дол.».