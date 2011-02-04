«Укрзалізниця» заявляє про втрати через пошкодження вагонів у портах

«Укрзалізниця» заявляє про втрати через пошкодження вантажних вагонів при вивантаженні в портах.

Про це УНІАН повідомили в «Укрзалізниці» з посиланням на заступника начальника Головного управління вагонного господарства "Укрзалізниці" Броніслава КУЧЕРА.

За його словами, пошкодження вагонів є також однією з перешкод збільшення обсягів перевезень вантажів через дефіцит рухомого складу, простою його під ремонтами.

«Ми відчіплювали для поточного ремонту щодоби близько 1600 вагонів, з них 52% - пошкоджені вагони, тобто більше половини», - сказав він. У цілому на рік для ремонту «Укрзалізниця» відчіплює 600 тис. вагонів, з них 500 тис. - піввагони, які є дефіцитними.

За даними Б.КУЧЕРА, значну частину вагонів пошкоджено в морських портах через застаріле обладнання вивантаження, зокрема, грейферних кранів. При цьому повністю стягнути втрати від пошкоджень з портів не вдається, оскільки пошкодження досить складно виявити, не маючи можливості на території портів досконально оглянути вагони.

«З початку року у нас всього 4700 вагонів виявлених, де складені акти і виставлені якісь рахунки, це мало. Сьогодні близько 12-13% - те, що ми можемо виявити», - сказав він. При цьому, на думку Б. КУЧЕРА, повністю відшкодувати втрати навіть від виявлених пошкоджених вагонів не вдається, оскільки порт оплачує лише обсяги пошкодження, не враховуючи недоотриманий прибуток від простою вагону в ремонті та ін. Наприклад, не враховується, що після серйозних пошкоджень найчастіше вагон уже не може нормально функціонувати і часто ремонтується.

«Найгірший стан вагонів після вивантаження грейферним краном. Часто виривається верхня частина поперечних балок піввагонів, пошкоджуються кришки люків, обшивка вагонів - те, що вимагає дуже великого обсягу роботи», - зазначив Б.КУЧЕР. За його словами, якщо ремонт вагона займає в середньому близько доби, то такі серйозні пошкодження ремонтуються 1-2 тижні. Вартість ремонту також залежить від характеру пошкодження і може скласти від 1 до 15 тисяч гривень.

Як зазначив Б. КУЧЕР, 60% грейферних кранів у морських портах сьогодні не відповідають нормам вивантаження. Рішенням проблеми пошкодження вагонів має стати не тільки модернізація систем вивантаження у портах, але й штрафи за халатне ставлення до рухомого складу при вивантаженні, вважає він.