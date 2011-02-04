Компанія «Українські вантажні кур`єрі» («УВК») 1 лютого ц.р. відкрила складський комплекс класу «А» у Дніпропетровську.

Компанія «УВК» відкрила складський комплекс у Дніпропетровську. Про це йдеться на сайті компанії.

Як вказується в повідомленні, складський комплекс спеціалізується на зберіганні, має розподільний центр для рітейлу та крос-докінговий термінал для транзитних вантажів.

Загальна площа комплексу складає 3170 кв. м, з них 2880 кв. м займають складські приміщення, решта - офісні та підсобні приміщення.

Довідка УНІАН. Компанія "Український вантажний кур`єр" («УВК», Київ) заснована в 2001 році і надає повний комплекс логістичних послуг на ринку України. Компанія управляє логістичними комплексами в Донецьку, Дніпропетровську, Харкові, Одесі, Львові та Сімферополі.