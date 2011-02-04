Усіх українських громадян вивезуть з Єгипту в найближчі три дні - МАУ

Планується, що всі українські громадяни, які перебувають на даний час в Єгипті, будуть вивезені до України 4-6 лютого.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», яка опікується цими авіаперевезеннями.

Згідно з повідомленням, таким чином, протягом цих трьох днів з Єгипту до України повернеться до двох тисяч громадян України.

Зокрема, у п`ятницю, 4 лютого, авіакомпанія МАУ на запит Міністерства з надзвичайних ситуацій України виконає два спеціальні додаткові рейси до Києва – з Хургади і Каїру.

Також у партнерстві з українськими туроператорами «Пегас Турістік» і «Корал Тревел» з п`ятниці до неділі авіакомпанія МАУ здійснить ще 8 польотів між курортними містами Єгипту і Україною. У п`ятницю, 4 лютого, буде виконано чартерний рейс з Таби до Києва, у суботу, 5 лютого, будуть виконані два чартерних рейси з Хургади до Києва. Крім того, у неділю, 6 лютого, будуть виконані два чартерних рейси між Шарм-ель-Шейхом і Києвом, а також чартерні рейси між Шарм-ель-Шейхом і Одесою, Харковом і Донецьком.